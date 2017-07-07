Азербайджан завдав удару по вірменській армії в невизнаній республіці (відео)

Азербайджанська армія була приведена в повну бойову готовність і завдала удару по вірменських позиціях у Карабасі, повідомило в п'ятницю міністерство оборони Азербайджану, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"В результаті [удару] знищена значна сила противника, виведена з ладу частина ворожої військової техніки та деякі військові інфраструктурні об'єкти приведені у непридатний стан", - йдеться у повідомленні відомства.

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У Баку заявляють, що вірменська сторона готувала "чергову провокацію". За даними міноборони, збройні формування, які базуються на території невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, 130 разів за минулу добу порушили режим припинення вогню.

У міноборони невизнаної НКР підтвердили інформацію про збройне зіткнення вранці у п'ятницю. За даними відомства, троє військовослужбовців Армії оборони Карабаху поранені у ході обстрілів з боку збройних сил Азербайджану.

У відомстві стверджують, що Баку порушує режим припинення вогню, використовуючи як стрілецьку зброю, так і гармати Д-30 і Д-44, міномети різного калібру і гранатомети.

Армія оборони Нагірно-Карабахської Республіки складається в основному з етнічних вірмен і тісно пов'язана зі збройними силами Вірменії, які допомагають їй озброєнням і військовим спорядженням.

Ситуація у зоні карабаського конфлікту загострилася 4 липня, коли Азербайджан звинуватив вірменських військових в обстрілі села в Фізулінському районі. За інформацією Баку, в результаті обстрілу загинули мирні жителі, серед них дитина.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

У травні 1994 року був підписаний режим припинення вогню між Вірменією і невизнаною Нагірно-Карабаською республікою з одного боку та Азербайджаном - з іншого.

Однак з тих пір в районі Карабаху постійно відбуваються збройні зіткнення.

У квітні минулого року під час так званої "чотириденної війни" загинули більше двох сотень людей з обох сторін.

Конфлікт закінчився укладенням перемир'я, однак і після цього обстріли тривали протягом року практично щодня.