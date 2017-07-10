ЄС виступає за розширення перемир'я на всю територію Сирії

Після підтримки з боку США, Росії та Йорданії домовленостей щодо припинення вогню на південному заході Сирії Євросоюз виступає за розширення перемир'я на всю територію країни.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федерики Могеріні, повідомляє DW.

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На думку Могеріні, припинення бойових дій, а також безперешкодний доступ гуманітарної допомоги на територію всієї Сирії сприяли б успіху чергового - сьомого раунду сирийських переговорів під егідою ООН, який розпочинається 10 липня в Женеві.

Могеріні закликала надати необхідну підтримку спецпредставнику ООН по Сирії Стаффану де Містуре з метою досягнення сторонами домовленостей щодо перехідного періоду в країні. Верховна представниця також запевнила у підтримці народу Сирії з боку ЄС на шляху до миру і національного примирення.

Нагадаємо, про перемир'я в Сирії президенти Сполучених Штатів Америки та Росії Дональд Трамп і Володимир Путін домовилися на полях саміту Великої двадцятки (G20). Режим припинення вогню на південному заході Сирії почав діяти у неділю, 9 липня.