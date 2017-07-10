Правозахисники не домоглися заборони продажу Британією зброї Саудівській Аравії

Високий суд Лондона визнав законним продаж урядом Британії зброї Саудівській Аравії, яка завдає авіаударів по позиціях повстанців-хуситів у Ємені, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

До суду звернулися активісти британської Кампанії проти торгівлі зброєю (CAAT), які визнали продаж зброї Ер-Ріяду протизаконною.

Активісти звертають увагу на те, що Саудівська Аравія веде активні військові дії в Ємені, а в ході авіаударів коаліції, яку очолює Ер-Ріяд, гинуть мирні жителі.

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За даними ООН, жертвами авіаударів по позиціях хуситів стали тисячі мирних жителів Ємену.

У британському уряді заявили, що питання експорту зброї буде переглядатися, проте активісти залишилися незадоволені такою обіцянкою і заявили, що планують подати апеляцію на рішення суду.

Кампанія проти торгівлі зброєю стверджує, що Британія порушує норми гуманітарного права, продаючи зброю країні, втягнутій у військовий конфлікт.

Суд, приймаючи рішення, спирався на якісь "таємні документи", які не могли бути представлені публіці з міркувань національної безпеки. Після їх вивчення судді заявили, що ці документи дають вагомі докази того, що рішення не призупиняти продаж зброї Ер-Ріяду було обґрунтованим.

Британія продає Саудівській Аравії у тому числі винищувачі Typhoon і Tornado, а також керовані авіаційні бомби з високоточною системою наведення.

У виробництві зброї, яка йде на продаж, у Британії зайняті тисячі інженерів. Продаж зброї приносить Британії дохід в мільярди фунтів стерлінгів.

Представник Кампанії проти торгівлі зброєю Ендрю Сміт заявив, що розчарований у зв'язку з рішенням суду і не бачить ніякого іншого виходу, крім подачі апеляції.

"Якщо це рішення буде підтримано, то це буде "зеленим світлом" для продовження поставок зброї урядом і для подальшої підтримки жорстоких диктатур і таких порушників прав людини, як Саудівська Аравія, яка продемонструвала кричущу неповагу по відношенню до міжнародного гуманітарного права", - сказав Ендрю Сміт.

Представник правозахисної організації Amnesty International Джеймс Лінч також сказав, що засмучений рішенням Високого суду Лондона.

"Незалежно від рішення, Британія та інші уряди повинні припинити свої цинічні поставки зброї Саудівській Аравії", - сказав Джеймс Лінч.

В результаті безперервного конфлікту в Ємені, за даними ООН, лише за останні два роки там загинули більше восьми тисяч осіб, близько 45 тисяч поранені. Сторонами конфлікту в Ємені є урядові сили, які підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, і повстанці-хусіти.