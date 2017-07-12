Члени ОБСЄ погодили кандидатуру нового генсека

Посаду генсекретаря ОБСЄ за згодою всіх країн-членів організації займе швейцарець Томас Гремінгер.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії і нинішній голова ОБСЄ Себастьян Курц, повідомляє Reuters.

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Члени ОБСЄ досягли згоди щодо кандидатури на посаду генерального секретаря організації, яка була вакантною з 1 липня.

Крім цієї посади, в ОБСЄ вакантними залишалися позиції голови Бюро демократичних інститутів і прав людини, верховного комісара у справах національних меншин та представника з питань свободи ЗМІ.

Курц заявив, що держави-члени підтримали пропозицію Австрії щодо заповнення посад відповідно колишнім постійним представником Швейцарії при ОБСЄ Томасом Гремінгером, колишнім генеральним секретарем ОБСЄ Ламберто Заньєром, колишнім лідером французької соціалістичної партії Арлемом Десіром і колишнім міністром закордонних справ Ісландії Солруном Гісладоттіром.

"Це пропозиція, яку ми могли сьогодні політично узгодити ... (російський) міністр закордонних справ (Сергій) Лавров зіграв дуже конструктивну роль", - сказав Курц.

Як повідомлялося, 1 липня в ОБСЄ не змогли обрати генерального секретаря через розбіжності в організації. Однією з причин, чому членам ОБСЄ не вдалося домовитися щодо кандидатур на ці посади називали розбіжності між Росією та іншими членами організації.