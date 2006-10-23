Російська інтелігенція закликає Путіна отямитися

Російська інтелігенція закликала зупинити антигрузинську кампанію в країні.

Заява з’явилася наступного дня після розгрому невідомими зловмисниками галереї Марата Гельмана – найстарішої приватної виставки мистецьких творів у Москві. Там саме виставляли роботи грузинського художника.

У зверненні до влади, зокрема, сказано: “Людей піддають етнічній дискримінації, принизливим перевіркам та затриманням за національною ознакою. Доручення ПУТІНА уряду Росії відрегулювати присутність закордонних робітників на торгових ринках призвело до етнічних чисток. Ми вважаємо абсолютно неприпустимим розпалювання міжнаціонального конфлікту й смертельно небезпечними ігри на ницих націоналістичних інстинктах натовпу”.

Під цими рядками підписалися Лія АХЕДЖАКОВА, Інна ЧУРИКОВА, Сергій ЮРСЬКИЙ, Олена КАМБУРОВА та інші відомі діячі культури, передає ICTV.

Як повідомлялося, напад на московську галерею М.Гельмана було скоєно у суботу, 21 жовтня. Близько десяти осіб знищили у галереї картини грузинських художників.