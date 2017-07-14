Крапля в морі: Чехія заявила, що може прийняти тільки 50 біженців

Чехія зможе прийняти і розмістити в межах квот Євросоюзу лише 50 біженців, повідомив міністр внутрішніх справ країни Мілан Хованець, передає Анадолу. Чеський міністр звинуватив владу Італії та Греції в ігноруванні процедури перевірки безпеки біженців, яких передають Празі.

Читайте такожЄС не досяг жодного прогресу у розподілі біженців - Меркель«Перевірка безпеки не повинна обмежуватися питанням: Ти терорист чи ні? Жодна країна ЄС не дотримується умов договору за квотами. Тому всі звинувачення на адресу Праги безглузді», - сказав міністр, підкресливши, що Рим і Афіни не дотримуються досягнутих домовленостей.

«Чехія готова надати посильну допомогу у пошуку фундаментального вирішення проблеми біженців», - додав Хованець.