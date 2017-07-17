Емірати відреагували на звинувачення в організації дипломатичної кризи в Катарі

Посол Об'єднаних Арабських Еміратів в США Юсеф аль-Отайба назвав помилковою публікацію The Washington Post про причетність ОАЕ до організації кібератаки на державне агентство новин Катару.

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Про це повідомляє NDTV.

«Повідомлення Washington Post є помилковим. ОАЕ в жодній мірі не відігравали якоїсь ролі у зазначеній кібератаці, описаної в цій статті», - заявив він.

Раніше повідомлялося, що кібератака на державне новинне агентство Катару, яка спровокувала кризу між країнами Перської затоки, була організована ОАЕ.

В кінці травня Саудівська Аравія і ОАЕ заблокували низку сайтів Катару через критичні заяви про Ізраїль та Іран, в тому числі на каналі Al Jazeera.

За заявами Катару, новини, які заблокували Саудівська Аравія та ОАЕ, були опубліковані в результаті хакерського злому, і тому не були щирими.