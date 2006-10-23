Ахмадінеджад оголосив демографічну війну Заходу

Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад закликав співвітчизників мати більше дітей з тим, щоб збільшити чисельність населення країни до 120 мільйонів, пише The Guardian. З таким населенням, упевнений іранський лідер, держава зможе ефективно протистояти Заходові.

Виступаючи перед парламентаріями, Ахмадінеджад висловив незадоволення нинішньою демографічною політикою, яка не підтримує появу багатодітних сімей.

На думку президента країни, жінки повинні трохи менше працювати і більше часу приділяти "своєму головному призначенню" - народженню і вихованню дітей.

Ці слова Ахмадінеджада, зазначає видання, вступають в пряме протиріччя з офіційною політикою країни, відповідно до якої іранцям не рекомендовано мати більше двох дітей.

Нині населення Ірану становить близько 70 мільйонів осіб.

Лента.ру