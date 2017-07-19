Принц Вільям і Кейт Міддлтон взяли дітей у дипломатичне турне (фоторепортаж)
20:03, 19 липня 2017Світ
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Сьогодні вранці королівська родина на чолі з принцом Вільямом покинула Варшаву і прилетіла в Берлін.
3-річний принц Джордж і 2-річна принцеса Шарлотта будуть присутні мінімум на кількох подіях під час п'ятиденного дипломатичного візиту.
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Сьогодні вранці королівська родина на чолі з принцом Вільямом покинула Варшаву і прилетіла в Берлін, де пробуде з офіційним візитом до 21 липня.
Для зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель Кейт Міддлтон вибрала синє плаття-футляр і літнє пальто Catherine Walker, доповнивши свій образ бежевими туфлями на високих підборах.
Варто зазначити, що дітям герцогиня Кембриджська підібрала вбрання в подібній кольоровій гамі.
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