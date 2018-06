Смерть Честера з Linkin Park: ЗМІ помітили в останньому синглі натяк на роздуми про самогубство

У тексті однієї з останніх пісень Linkin Park був натяк на роздуми ліричного героя про самогубство. Про це пише The Sun.

В тексті останнього синглу групи – Heavy – були рядки (переклад не дослівний - УНІАН): "Мені не подобається, що зараз відбувається в моїй голові // Збирають безліч неважливих проблем // Хочу, щоб всі сповільнилося" ("I don't like my mind right now // Stacking up problems that are so unnecessary // Wish that I could slow things down").

В приспіві є фраза: "Якщо я це відпущу, я стану вільним" ("If I just let go, i'd be set free.").

Однак за кілька днів до смерті Честера бачили в студії звукозапису з товаришами по групі і продюсером Watsky, з чого можна було зробити висновок про їхню співпрацю.

Як повідомляв УНІАН, Честера Беннінгтона виявили повішеним у своєму будинку в Лос-Анджелесі 20 липня. У співака залишилося шестеро дітей.

Честер і його група Linkin Park створили такі рок-хіти, як Numb і Breaking the Habit, їхня лірика часто фокусувалася на особистій боротьбі, депресії і залежності.

Linkin Park стали відомі завдяки дебютному альбому Hybrid Theory в 1999 році, а світову славу отримали з глобальним хітом Meteora 2003. Пізніше було успішне співробітництво та спільна робота під назвою Collision Course з Jay-Z в 2004 році.

Linkin Park з композицією Numb потрапили в рейтинг 15 найпопулярніших "вічних пісень".