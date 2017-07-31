Підозрювані в підготовці теракту в літаку хотіли отруїти пасажирів газом - The Australian

Родина ісламістських екстремістів, які підозрюються в підготовці теракту шляхом катастрофи літака, що відправляється з аеропорту Сіднея, збиралася отруїти пасажирів отруйним газом, повідомляє газета.ру з посиланням на The Australian.

Четверо австралійців ліванського походження - два батька і два сина - затримані поліцією в рамках спецоперації з ліквідації терористичного осередку в Австралії.

За даними джерел видання, для теракту планувалося використовувати не вибуховий пристрій, а девайс, який випускав отруйний газ. При цьому затримані є родичами, а їхні родини пов'язані шлюбними узами.

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Джерела також пояснили, що газ повинен був або вбити, або знерухомити пасажирів лайнера. Як пояснює The Australian, терористи були близькі до завершення створення повноцінного пристрою.

При цьому уточнюється, що затримані були в контакті з терористами "Ісламської держави", що перебувають у Сирії.

Раніше повідомлялося, що в Австралії антитерористична поліція розкрила змову, метою якого було підірвати літак. В ході обшуків в Сіднеї були затримані четверо підозрюваних.