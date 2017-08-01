Розсилали листі від імені Visa і MasterCard: російські хакери атакували понад 250 компаній у світі

Російські хакери з угруповання Cobalt у першому півріччі 2017-го здійснили атаки на понад 250 організацій по всьому світу, розсилаючи листи від імені Visa і MasterCard, повідомляє РБК.

Угрупування розіслало фішингові листи, які містять заражені файли, більш ніж 3 тис. одержувачів з 250 компаній в 12 країнах світу.

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Хакери атакують не лише банки, але і біржі, страхові компанії, інвестиційні фонди та інші організації.

Як повідомляв УНІАН раніше, російські розвідники намагалися шпигувати за виборчою кампанією президента Франції Еммануеля Макрона на початку цього року, створивши фальшивих персонажів у Facebook. Про це агентству Reuters повідомив американський конгресмен та ще двоє співрозмовників. Близько двох десятків облікових записів Facebook було створено для стеження за посадовими особами команди Макрона та іншими наближеними до нього, оскільки він випереджав крайньо націоналістичну Марін Ле Пен та інших супротивників у двохраундових виборах, повідомили джерела агентства.