За три роки росіяни збідніли на 20% - дослідження

Реальні доходи населення Росії з жовтня 2014 року по травень 2017 року впали на 19,2%. У травні 2017 року 38% росіян відчували труднощі з купівлею одягу і їжі. До такого висновку прийшли автори моніторингу "Населення Росії в 2017 році: доходи, витрати і соціальне самопочуття", підготовленого Інститутом соціальної політики НДУ Вищої школи економіки.

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"Травень 2017 року по суті став тридцять першим місяцем скорочення реальних доходів росіян, і в порівнянні з жовтнем 2014 року — останнім періодом стійкого зростання реальних доходів — падіння за минулий час склало 19,2%", — сказано в дослідженні ВШЕ.

"З початку періоду економічної нестабільності — листопада 2014 року — приріст споживчих цін до кінця травня 2017 року склав 25,7%", — зазначили експерти.

Експерти ВШЕ вказують, що при цьому ціни на продукти харчування зросли на 28,5%, непродовольчі товари — на 26,%, послуги — на 21,3%.

У травні 2017 року частка населення, яке оцінює матеріальне становище своїх сімей як погане або дуже погане, становила 20%; частка сімей, що зазнають труднощів з придбанням одягу чи продуктів харчування (бідних за оцінкою споживчих можливостей) – 38%. У період з листопада 2016 року по травень 2017 року рівень бідності за споживчим можливостям істотно не змінився.

У той же час частка населення, яке вважає своє матеріальне становище гарним або дуже гарним зросла, досягнувши максимального з 2012 року значення - 17%.

Як повідомляв УНІАН, російські експерти підрахували, що майже третина росіян в 2017 році для поліпшення матеріального становища займалися виробництвом продукції в особистому підсобному господарстві.