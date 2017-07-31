Третина росіян стали виживати як в 90-і, вирощуючи овочі на городі - дослідження

Майже третина росіян в 2017 році для поліпшення матеріального становища займалася виробництвом продукції в особистому підсобному господарстві. Про це йдеться у Моніторингу економічної ситуації в Росії експертів РАНГіДС.

Дослідники зазначають, що в поведінці росіян переважають в основному архаїчні форми поліпшення свого матеріального становища, поширені ще в ході кризи "виживання" в 1990-х роках, а не активні інноваційні практики.

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Зазначається, що середній клас в Росії також змушений змінювати стратегії своєї споживчої поведінки. У другому кварталі 2017 року частка тих, хто заощаджував на харчування поза домом, склала 69 відсотків, 63 відсотки представників середнього класу намагалися заощаджувати на відпустці.

"Звикання російського населення до уповільнений кризи (в тому числі до стабільного невеликого зниження реальних доходів) призвело до того, що громадяни вже не відчувають різке погіршення свого матеріального становища", - наголошується в дослідженні.

Цікаво, що при цьому росіяни стали більш позитивно оцінювати динаміку свого матеріального становища. Якщо в липні 2015 року та 2016 року частка осіб, які вважають, що їхнє матеріальне становище за останні два-три місяці погіршився, становила відповідно 44 і 32 відсотки, то у липні 2017 року - 28 відсотків.

Як повідомляв УНІАН, експерти підрахували втрати росіян від продуктового ембарго. Грошові втрати на одного споживача від ембарго вони оцінили в 4,4 тис. руб. в рік.