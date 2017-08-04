Підірвати літак і отруїти пасажирів: поліція Австралії розповіла про два теракти, які вдалося відвернути

Учасники розкритої в Австралії злочинної змови планували зробити два теракти - підірвати літак і розпорошити отруйний газ.

Про це повідомив у п'ятницю на прес-конференції заступник комісара Федеральної поліції Австралії Майкл Фелан, передає ТАСС.

Терористи планували підірвати літак авіакомпанії Etihad Airways, що виконував рейс за маршрутом Сідней - Абу-Дабі. "Ми будемо стверджувати в суді, що саморобний вибуховий пристрій планувалося заховати в літаку 15 липня", - уточнив він.

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Крім цього, терористи мали намір здійснити теракт із використанням "високотоксичного сульфіду водню", зазначив Фелан, назвавши ці плани терористів "найвитонченішою змовою, коли-небудь розкритою в Австралії".

У свою чергу заступник комісара поліції штату Новий Південний Уельс Девід Хадсон повідомив, що заарештовані підтримували контакти з бойовиками терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сирії. "Ми стверджуємо, що один із заарештованих є братом одного з ватажків ІД в Сирії, і що він познайомив іншого арештованого з людиною, яку ми називаємо контролером", - підкреслив поліцейський.

Раніше представник Федеральної поліції повідомив, що два заарештованих минулого тижня жителя Сіднея постануть перед судом в п'ятницю, і що їм пред'являть звинувачення у підготовці терактів з метою знищення пасажирського літака.

Раніше повідомлялося, що в Австралії, антитерористична поліція розкрила змову, метою якого було підірвати літак. В ході обшуків в Сіднеї були затримані четверо підозрюваних.