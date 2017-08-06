В Білорусії затримали священика з Росії у компанії повій

У білоруському Вітебську поліцейські затримали в кублі з повіями російського священика. Його підозрюють в спробі вивезти жінок в Петербург в якості живого товару, пише ТСН.ua.

Відносно 39-річного Миколи Кірєєва порушено кримінальну справу, повідомила офіційний представник управління СК по Вітебській області Світлана Сахарова в Facebook.

На даний момент зі священиком працюють слідчі. Затриманий мовчить і ні на що не скаржиться. Як з'ясувалося, отець Микола не звертався до слідства з проханням про дзвінок, повідомляє телеканал "360".

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За даними порталу 47news.ru, затриманий чоловік – отець Микола (Микола Кірєєв) з храму Святих Апостолів Петра і Павла у Всеволожську районі Ленінградської області. Священик поїхав 2 серпня, рідним розповів, що збирається в паломницький вояж по Московській області. Останній раз він виходив на зв'язок вдень 3 серпня, потім перестав відповідати на дзвінки.

Увечері 4 серпня дружина отця Миколая звернулася в поліцію. У той же день його затримали. Священик не був відвідувачем кубла. Оперативникам він заявив, що збирався вивезти жінок в Санкт-Петербург.