У Китаї в результаті ДТП загинули 36 осіб (фото, відео)

08:46, 11 серпня 2017
Світ
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Аварія сталася з рейсовим пасажирським автобусом.

REUTERS

На швидкісному шосе в провінції Шеньсі в Китаї в результаті ДТП загинули 36 людей, ще 13 отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомляє kommersant.ru з посиланням на агентство Xinhua. За даними китайської влади, всі постраждалі відправлені до лікарні, їм надана необхідна допомога.

Читайте такожУ Лос-Анджелесі зросла кількість постраждалих унаслідок наїзду на натовп (відео)За попередніми даними, автобус, який прямував з міста Ченду в Лоян, врізався в стіну тунелю на трасі Сіань-Ханьчжун. Інцидент стався в 23.34 за місцевим часом.

Розслідуванням причин події займається слідча група на чолі із заступником глави міністерства громадської безпеки Китаю Хуан Міном.
REUTERS

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Теги: #ДТП Китаї#ДТП автобус Китаї