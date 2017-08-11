У Китаї в результаті ДТП загинули 36 осіб (фото, відео)

На швидкісному шосе в провінції Шеньсі в Китаї в результаті ДТП загинули 36 людей, ще 13 отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомляє kommersant.ru з посиланням на агентство Xinhua. За даними китайської влади, всі постраждалі відправлені до лікарні, їм надана необхідна допомога.

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