Ющенко висловив співчуття Бараку Обамі
21:09, 06 квітня 2009Світ
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У зв`язку із загибеллю людей
Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття Президентові США Бараку ОБАМІ у зв`язку із загибеллю людей внаслідок нападу на імміграційний центр у місті Бінгемтон, штат Нью-Йорк.
Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.
«Від імені народу України та від мене особисто прошу передати глибокі співчуття родинам загиблих і побажання скорішого одужання усім потерпілим», - йдеться у телеграмі.
За даними ЗМІ, 3 квітня у штаті Нью-Йорк було вбито 14 відвідувачів і співробітників імміграційного центру. За версією місцевої влади, їх розстріляв американець в`єтнамського походження, який втратив роботу в IBM. Пакистанські таліби заявляють, що напад організували вони.
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