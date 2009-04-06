Ющенко висловив співчуття Бараку Обамі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття Президентові США Бараку ОБАМІ у зв`язку із загибеллю людей внаслідок нападу на імміграційний центр у місті Бінгемтон, штат Нью-Йорк.

Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

«Від імені народу України та від мене особисто прошу передати глибокі співчуття родинам загиблих і побажання скорішого одужання усім потерпілим», - йдеться у телеграмі.

За даними ЗМІ, 3 квітня у штаті Нью-Йорк було вбито 14 відвідувачів і співробітників імміграційного центру. За версією місцевої влади, їх розстріляв американець в`єтнамського походження, який втратив роботу в IBM. Пакистанські таліби заявляють, що напад організували вони.