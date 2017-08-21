Лавров обіцяє "не виміщати злість" на американцях у відповідь на відмову видавати візи США в Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обіцяє «не виміщати злість» на американцях у відповідь на відмову видавати американські візи в Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції в Москві з главою МЗС Єгипту Самехом Шукрі.

«Стосовно наших дій у відповідь, як я вже сказав, необхідно вивчити детально ті рішення, які американцями були оголошені. Подивимося. Можу сказати лише одне - ми не виміщатимемо злість на американських громадянах», - сказав Лавров.

«Якщо хтось сподівався, що в даному випадку поганий приклад буде заразливим, то прорахувався», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, США припиняють видачу американських віз по всій Росії на невизначений час.

«У зв'язку із заходами, вжитими Російською Федерацією стосовно обмеження чисельності співробітників дипломатичної місії США в РФ, починаючи з 23 серпня 2017 року, процедуру видачі неімміграційних віз по всій Росії буде припинено. 1 вересня 2017 року ця процедура відновиться у Москві. Процедура видачі неімміграційних віз у консульствах США в Росії буде припинена на невизначений час», - йдеться у повідомленні посольства.