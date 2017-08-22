Секретна служба США заблокувала Білий дім через підозрілий пакет

У резиденції президента США у Вашингтоні вводили режим надзвичайного стану через виявлення підозрілого предмета. Про це повідомляє УП з посиланням на The Washington Post.

Блокування Білого дому зняли приблизно через годину в другій половині дня після того, як поліція визначила, що пакет без нагляду біля північної галявини не становив небезпеки. Власник пакета не знайдений.

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Відзначається, що інцидент стався через кілька хвилин після того, як поліція виявила інший підозрілий пакет на сходах Ротонди Капітолію США.

За даними видання The Hill, президент США Дональд Трамп не був у Білому домі під час цих подій. Він знаходився на шляху до Арізони для огляду об'єкта прикордонного патрулювання.