Генсек НАТО: Росія вдається до "лазівок" для скорочення числа спостерігачів альянсу за навчаннями

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Росію виконати її міжнародні зобов’язання щодо повної прозорості масштабних військових навчань, запланованих на наступний місяць на території Білорусі і західної частини Росії, передає Радіо Свобода. Як сказав він після переговорів із прем’єр-міністром Польщі Беатою Шидло у Варшаві, НАТО буде дуже уважно стежити за цими навчаннями.

Читайте такожНАТО направить спостерігачів на російсько-білоруські навчання "Захід-2017", але цього недостатньо – генсек«Усі держави мають право тренувати свої війська, але ці держави мають також дотримуватися своїх зобов’язань щодо прозорості», – наголосив Столтенберг.

«Передбачуваність і прозорість особливо важливі, коли вздовж наших кордонів відбувається посилена військова активність», – додав він.

Він також відвідав багатонаціональний батальйон передової присутності НАТО, розміщений на полігоні біля міста Ожиш, що на північному сході Польщі за 60 км від кордону з Калінінградською областю Росії. Там генсекретар НАТО зустрівся з міністром оборони Польщі Антоні Мацеревичем і заявив йому, що цей батальйон і ще три такі самі, дислоковані у трьох країнах Балтії, свідчать про «рішучість і єдність» Північноатлантичного союзу і є «потужним сигналом стримування».

«Ми подаємо чіткий сигнал, що напад на одного з союзників буде розглядатися як напад на весь союз НАТО», – наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО звернув увагу, що Північноатлантичний альянс регулярно запрошує Росію на свої навчання з метою зміцнення довіри, але «Росія ніколи з моменту закінчення Холодної війни не запросила жодного союзника НАТО спостерігати за будь-якими зі своїх навчань». Росія використовує «лазівки», аби звести до мінімуму кількість представників НАТО, яким дозволено спостерігати за навчаннями, додав Столтенберг. «Ми закликаємо Росію … також не використовувати лазівки, такі, як несподівані навчання чи оголошення низки окремих маневрів, що є насправді одними навчаннями», – сказав він.

Відповідно до правил Організації з безпеки і співпраці в Європі, відомих як Віденський документ, держави, які проводять маневри з участю понад 13 тис. військовослужбовців, повинні заздалегідь повідомляти інші країни і бути відкритими для спостерігачів. Росія і Білорусь заявляють, що в їхніх спільних навчаннях «Захід-2017» на білоруській території 14–20 вересня візьме участь тільки 12 тисяч 700.

Але в НАТО підозрюють, що, з урахуванням підвищеної активності російських військ і в західній частині Росії, поблизу кордону з Україною, фактично учасниками великих навчань у вересні, формально поділених на кілька окремих заходів, буде значно більше російських військових – за недавніми оцінками уряду Литви, можливо, загалом до 100 тис.

Білорусь як країна проведення навчань запросила на них представників семи східноєвропейських і скандинавських держав, серед них і України, а також представників НАТО. І ці країни, і НАТО будуть мати можливість направити на навчання лише по двоє спостерігачів.