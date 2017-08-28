До Мадонни повернувся її син від режисера Гая Річі

Мадонна зізналася одній зі своїх приятельок, що вона абсолютно щаслива, адже її старший син буде знову жити разом з нею. Як стало відомо, що 17-річний Рокко, який останні півтора року провів у Британії з екс-чоловіком співачки і своїм батьком Гаєм Річі, повертається до неї в Нью-Йорк.

За останній рік у відносинах Рокко і Мадонни відбулося помітне потепління. Позаминулої осені, коли молода людина ще тільки втікла від матері, він не бажав не тільки бачити її, але навіть розмовляти з нею по телефону, пише "Сегодня".

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І тільки поступово Мадонна знову налагодила з ним стосунки. У цьому їй дуже допомогла і її старша дочка Лурдес. Трохи більше тижня тому Рокко вже приїжджав в Нью-Йорк, щоб прийняти участь у святкуванні 59-го дня народження Мадонни.

Між іншим, Рокко приїжджає в Америку не тільки заради возз'єднання з матір'ю. Справа в тому, що його приятель Бруклін Бекхем (старший син Девіда) умовив Рокко зайнятися тут навчанням. Сам Бруклін, як відомо, цієї осені вже приступить до занять - буде вивчати мистецтво фотографії. І Рокко, якому подобається експериментувати з "камерою", вирішив, що теж хоче спробувати.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Мадонна показала танець з нагоди дня народження удочеріння близнят.