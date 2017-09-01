У США побудують прототипи стіни на кордоні з Мексикою

Чотири американські компанії виграли тендер на будівництво прототипу стіни, яку президент Дональд Трамп хоче звести на кордоні з Мексикою, повідомила Митно-прикордонна служба США, передає Бі-бі-сі.

Читайте також"Мексика платитиме за це": Трамп знову розворушив тему будівництва стіни на кордоніЧотири бетонні моделі 30 футів (9 м) завдовжки і 30 футів заввишки повинні бути побудовані в найближчі місяці. Потім протягом двох місяців стіни за допомогою невеликих ручних інструментів будуть перевіряти на міцність, повідомили у відомстві.

Вартість кожного контракту - до $500 тис.

Зведення суцільної стіни по всьому південному кордону США було однією з головних передвиборних обіцянок Дональда Трампа. Втім, через проблеми з узгодженням бюджету в конгресі в наступному році проект може залишитися без фінансування.

Будівництво прототипів допоможе скорегувати проектні нормативи для майбутньої стіни, сказав виконуючий обов'язки заступника начальника служби Рональд Вітієлло.

"В ході перевірок ми подивимося на естетичні характеристики, наскільки легко через них можна пробратися, наскільки вони стійкі до пошкоджень, і оцінимо конструкції, що запобігають можливості перелізти через них", - сказав він, додавши, що в стінах також повинні бути передбачені кабельні канали для сенсорів і камер.

Вітієлло сказав, що не знає, чи є у цих компаній досвід в будівництві прикордонних стін.

Повідомлялося, що заявки на участь у проекті подали більше 200 компаній.

На наступному тижні будуть оголошені контракти на будівництво прототипів, зроблених з інших матеріалів, крім бетону.