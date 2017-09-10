У Росії вантажівка розчавила два авто: вісім людей загинуло (відео)
07:01, 10 вересня 2017Світ
2 0
Ще чотирьох людей доставили до лікарні.
У тягача Renault тріснуло колесо / фото Сова
Увечері суботи, 9 вересня, біля Єкатеринбургу в Росії сталася масштабна аварія. Тягач Renault рухався з напівпричепом, навантаженим щебенем. Коли тріснуло колесо, машину понесло на смугу зустрічного руху, де сталося лобове зіткнення з першим УАЗом. Потім напівпричіп, падаючи, придавив своєю вагою другий УАЗ. Про це повідомляє "Сова".
Читайте такожМасштабна ДТП в Росії: учасниками аварії стали понад 30 машин (відео)
В аварії загинули восьмеро осіб. Ще чотирьох доставили до лікарні (трьох пасажирів одного з УАЗів і шофера тягача).
Як повідомляв УНІАН, у Херсоні під час тест-драйву "Лексуса" загинуло троє осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter