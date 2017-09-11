Британський мільярдер показав, на що ураган "Ірма" перетворив його розкішний особняк на острові (відео)

Британський мільярдер Річард Бренсон показав на відео, що сталося з його розкішним домом на острові Некер, який постраждав від руйнівного урагану "Ірма". Відеозапис мільярдер опублікував у своєму Instagram.

За словами Бренсона, стихія сильно пошкодила більшу частину будівель і рослин, а без житла залишилися десятки тисяч людей.

На кадрах видно, що від колись розкішного особняка залишилися практично самі лише голі стіни.

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Зазначимо, що острів-курорт Некер, на якому розташований особняк, належить Річарду Бренсону, засновнику бізнес-імперії Virgin. Цей острів входить в число Британських Віргінських островів. Острів опинився в епіцентрі найпотужнішого за останні 10 років урагану "Ірма".

Much of the buildings and vegetation on Necker has been destroyed or badly damaged. But British Virgin Islands Hurricane #Irma story is not about Necker - it is about the tens of thousands of people who have lost their homes and their livelihoods. @virginunite is coordinating aid to local BVI families & communities affected - please donate to help http://www.virgin.com/unite/bvi-community-support-appeal Публікація від Richard Branson (@richardbranson) Сен 10 2017 о 2:25 PDT

Як повідомляв УНІАН, острови Карибського басейну першими постраждали від урагану "Ірма" – найпотужнішого урагану, зареєстрованого коли-небудь в Атлантичному океані.

Сам мільярдер, незважаючи на небезпеку бурхливої стихії, відмовився залишати свій острів і рятувався від урагану "Ірма" у винному погребі.