Україна в ядерному скандалі: ЗМІ розповіли, хто насправді міг постачати ракетні двигуни КНДР (відео)

Полум'я ядерного скандалу з КНДР не вщухає, і Україна - в його епіцентрі. Північна Корея дзвенить балістичними ракетами перед Сполученими Штатами, а США рапортує про готовність першими вдарити по КНДР ядерною зброєю. Програма «Гроші» розібралася в ракетному скандалі.

"Потужності двигунів перевищують набагато більше того, що показують у ЗМІ. І такі двигуни працюють на висококиплячих рідких ракетних паливах, а не на гасі", - заявив гендиректор Павлоградського хімзаводу Леонід Ткач, який 30 років займається розробкою ракетних двигунів на твердому паливі.

Аналізуючи слід від ракети КДНР, експерт прийшов до висновку, що на ракеті стоїть зовсім інший двигун, який в десятки разів слабший від РД-250. Це ракети першого покоління, які були зроблені ще в Німеччині в минулому столітті. Питання, як вони потрапили в КНДР, потрібно задати Росії, вважає Ткач. На ракетах КНДР можуть стояти двигуни, які РФ повинна була утилізувати ще на початку 90-х.

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На думку експерта, двигуни могли передати КНДР під час візиту Кім Чен Іра до Росії, який прибув великим залізничним складом.

Як повідомляв УНІАН, раніше американське видання The New York Times розмістив публікацію, у якій стверджувалося, що успіхи Північної Кореї випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливі завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все з українського заводу.

У свою чергу, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не постачав ракетні двигуни і ракетні технології режиму Північної Кореї. На держпідприємстві "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявили, що завод ніколи не мав і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного та оборонного характеру.

В 2002 році США звинуватили Україну у продажу Іраку декількох радіолокаційних комплексів "Кольчуга". Довести факт продажу "Кольчуг" Сполученим Штатам так і не вдалося навіть після проведення військової операції в Іраку.