Юнкер запропонував запровадити єдину посаду голови Євросоюзу

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер пропонує об’єднати посаду президента ЄК з посадою президента Європейської Ради, яку на сьогодні обіймає Дональд Туск.

Читайте такожЮнкер заявив про необхідність створення до 2025 року спільної армії ЄвропиЯк передає власний кореспондент УНІАН, відповідну пропозицію він озвучив у середу в Страсбурзі в Європейському парламенті під час щорічного виступу «Стан Союзу».

«Більше демократії означає більшу ефективність. Європа буде працювати краще, якщо ми об'єднаємо (посади) президента Європейської комісії та Європейської Ради. Це не проти мого доброго товариша Дональда (Туска), з яким я безперервно працюю разом протягом останніх трьох років. Це не проти Дональда чи проти мене. Європі було б легше зрозуміти, якби один капітан керував кораблем», -вважає Юнкер.

На його переконання, єдиний для Єврокомісії та Європейської Ради президент буде «краще відображати справжній характер Європейського Союзу як союзу держав, так і союзу громадян».

Як відомо, Юнкер не збирається переобиратися на другий термін на посаді президента Європейської комісії.