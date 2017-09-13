Леді Гага зірвала соцмережу співчуваючими після заяви про свою хворобу

Американська співачка Леді Гага повідомила, що у неї хронічна фіброміалгія. Пацієнти з фіброміалгією страждають від хронічного, як правило симетричного болю у всьому тілі. Хвороба вивчена не до кінця, що ускладнює її лікування.

Співачка повідомила про це в Twitter. Також вона сказала, що розповідає про своє життя з цією хворобою в останньому своєму документальному фільмі, передає Русская служба BBC.

"Я хочу надати допомогу у підвищенні обізнаності та об'єднати людей, у яких вона є. Ми всі можемо поділитися історіями про те, що допомагає, а від чого стає боляче", - написала Леді Гага.

Читайте також"Чаша мого терпіння переповнилася": Леді Гага розповіла, чому розірвала стосунки з відомим актором

Леді Гага говорила про те, що живе з хронічним болем ще в 2013 році, але лише зараз розкрила причини цього болю.

31-річна співачка виступила на Торонтському кінофестивалі, де показують її документальний фільм "Гага: п'ять футів і два дюйми.

Фільм вже вийшов на екрани в США і незабаром буде показаний і в інших країнах.

У людей, які страждають від фіброміалгії, буває безліч симптомів - вони часто страждають від поганого сну, ригідності м'язів, синдрому підвищеної втоми, втрати пам'яті, а також порушень концентрації уваги.

Від неї страждають приблизно 4% населення. Серед людей з цим діагнозом в сім разів більше жінок, ніж чоловіків.

Причини цієї на даний момент науці невідомі. Лікарі не знають, як саме лікувати цю хворобу, і спрямовують зусилля на придушення симптомів - болю, депресії та розладів сну.

Існує припущення, що в багатьох випадках фіброміалгія з'являється після фізичного або емоційного стресу.