"Чорне життя має значення": у США знову спалахнули антиполіцейські протести (фото)

У Сент-Луїсі, що в штаті Міссурі (США), два дні тривають протести проти виправдувального вироку поліцейському, який у 2011 році застрелив темношкірого чоловіка.

Читайте такожУ США під час автошоу автомобіль в'їхав у натовп глядачів (фото, відео)

Читайте такожТСН

У п'ятницю було заарештовано 33 особи, а 11 поліцейських отримали поранення. Проти протестувальників застосовували сльозогінний газ.

Втім, це не зупинило обурених городян. У суботу кілька сотень людей знову вийшли на вулиці з плакатами "Чорне життя має значення", "Зупиніть расизм" та іншими закликами. Активісти пройшли маршем вулицями міста, заходили в два торгових центри. Спочатку акція була мирною, однак з настанням темряви знову переросла в протистояння між протестувальниками та поліцією. Заарештували ще мінімум 9 осіб.

Через напружену атмосферу в місті група U2 і музикант Ед Шіран були змушені скасувати заплановані концерти, адже поліція заявила, що не зможе забезпечити належний рівень безпеки на заходах.

"У світлі цієї інформації ми не можемо ризикувати безпекою наших шанувальників, проводячи концерт сьогодні ввечері. Ми дуже шкодуємо, що ми повинні скасувати захід, однак ми вважаємо це єдиним прийнятним кроком в нинішній ситуації", – йдеться в заяві групи U2.

Вбивство темношкірого Ентоні Ламара Сміта відбулося в грудні 2011 року під час поліцейського рейду проти наркоторговців. Поліцейський стверджував, що був упевнений – Сміт потягнувся за зброєю, яка була схована в його авто. Однак городяни і учасники акції впевнені, що поліцейський зробив постріл необдумано, керуючись лише кольором шкіри Сміта, а зброю потім підкинув у авто застреленого, щоб виправдати свій вчинок.