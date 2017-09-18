Росія і Китай проведуть військово-морські навчання

Росія і Китай проведуть з 18 по 26 вересня на базі Тихоокеанського флоту військові навчання «Морська взаємодія-2017». Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу Міноборони Росії.

За повідомленням, в навчаннях братимуть участь 11 надводних кораблів, 2 підводні човни, 2 глибоководних рятувальних апаратів, 4 протипожежні літаки і 4 корабельних вертольоти.

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У Міноборони Росії заявляють, що навчання складаються із двох етапів – берегової фази і морської частини.

Берегова фаза буде проходити у Владивостоці з 18 по 21 вересня, а на полігоні берегових військ Тихоокеанського флоту «Горностай» пройде тренування морських піхотинців двох країн, морська частина маневрів буде відпрацьовуватися з 22 по 26 вересня в акваторії Японського і південній частині Охотського морів, додають у російському відомстві.