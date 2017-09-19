Опубліковано відео наслідків випадкового запуску ракет з вертольота Ка-52 на російському полігоні

У мережі з'явилося відео з місця удару ракет, запущених з вертольота Ка-52 на полігоні "Лузький" під Санкт-Петербургом.

Запис, на якому видно пошкоджені авто й воронки, на своїй Facebook-сторінці опублікувала команда Conflict Intelligence Team, що займається розслідуваннями воєнних конфліктів.

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"Порівняно з відео моменту удару на відео його наслідків відсутній джип, що стояв поруч, і присутні два мікроавтобуси. Це свідчить про те, що між двома відео минув деякий час, й постраждалих (яких, за даними довідки, було троє) могли встигнути евакуювати", - йдеться у повідомленні експертів.

Раніше ЗМІ опублікували відео удару Ка-52 по майданчику з автомобілями, пізніше з'явилося відео з кабіни вертольота.

За даними ЗМІ, під час білорусько-російських навчань "Захід-2017" вертоліт Ка-52 обстріляв ракетами глядачів, що перебували поряд з полігоном "Лузький" під Санкт-Петербургом. Дві людини отримали важкі травми. Джерела припускають, що пуск ракет "повітря-земля" стався випадково через неполадки.

Міноборони РФ підтвердило випадковий пуск ракети на полігоні, але не на "Заході-2017". При цьому влучання у людей в російському оборонному відомстві заперечують.