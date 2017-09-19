США припинили продаж зброї для особистої охорони Ердогана

Уряд США ухвалив рішення призупинити постачання зброї підрозділу охорони президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Причиною став напад охоронців Ердогана на мирних демонстрантів перед посольством Туреччини в Вашингтоні в травні 2017 року, повідомляє DW.

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Зокрема, заморожений контракт на закупівлю в США 1600 пістолетів на суму 1,2 млн доларів. Крім того, сенатори Патрік Ліхі і Кріс Ван Холлен, які повідомили про це рішення Держдепартаменту, виступили з ініціативою ввести ембарго на постачання зброї турецькій поліції. "Вони довільно затримували громадян Туреччини, які мирно критикували владу, і жорстоко поводилися з ними," - заявили сенатори.

Інцидент стався під час травневого візиту президента Ердогана в США. Біля посольства Туреччини зібралася демонстрація, на учасників якої стали розганяти охоронці Ердогана. Десять осіб отримали травми. У загальній складності звинувачення висунуті проти 19 охоронців президента Туреччини.