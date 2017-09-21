Президент Чехії назвав "нагородою" запрошення від Путіна

Президент Чехії повідомив, що прийняв від російського президента Володимира Путіна запрошення відвідати Сочі, пише Радіо Свобода.

«Президент Путін мене наразі запросив до Сочі, я це запрошення з радістю приймаю, тому що воно є до певної міри нагородою», – заявив Земан 20 вересня на прес-конференції у Нью-Йорку.

Як повідомляють чеські ЗМІ, Мілош Земан планує відвідати й інші регіони Росії – Москву, Єкатеринбург і Татарстан. Попередньо запланована дата приїду – 20 листопада.

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Земан брав участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. У своєму виступі закликав об’єднати зусилля всіх країн у боротьбі з міжнародним тероризмом.

Під час зустрічі у Нью Йорку з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим президент Чехії, зокрема, наголосив, що сумнівається у тому, що «світовий тероризм було б можливо побороти на сторінках інтернету». «Моя уява дещо старомодна – «калашников», гелікоптер, дрон і так далі, але точно не інтернет», – сказав Земан.

Також президент Чехії наголосив на проблемі «міграційних хвиль» до Європи. На його думку, «кожен, хто вітає мігрантів, висловлює згоду з відтоком мізків із східних країн, з деградацією цих країн».