Європа перебуває на межі кокаїнової кризи

Європа наближається до кокаїнової кризи, а багато урядів вдають, що нічого не відбувається.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, про це заявив директор Управління ООН по наркотиках і злочинності Антоніо Марія КОСТА на міжнародній зустрічі з проблем наркотиків у Лондоні.

За його словами, європейці активно борються з поставками наркотиків із Південної Америки замість того, щоб скорочувати попит на них «у своєму домі».

Представник ООН підкреслив, що останніми роками міжнародному співтовариству вдалося досягти помітного прогресу в справі скорочення числа наркозалежних людей у світі, проте всі ці зусилля зараз підриваються різким зростанням попиту на кокаїн у Європі.

«Я не боюся назвати й присоромити найсерйозніших порушників у цій сфері — Іспанія, Великобританія та Італія», — заявив А.КОСТА. За даними ООН, в Іспанії наркотики вживають 3% населення віком від 15 до 64 років. У Великобританії — 2,4%.

Директор Управління ООН підкреслив, що європейські країни зіткнулися з пандемією не тільки тому, що існує велика кількість залежних від кокаїну естрадних артистів, керівників, моделей та інших осіб, які займають видне становище в суспільстві й приймають наркотики в усіх на очах, але й тому, що ця проблема недостатньо висвітлюється в засобах масової інформації.

«Що ж примусить людей зрозуміти, наскільки ця проблема є серйозною? Телефонний дзвінок із госпіталю про те, що ваша дитина або колега прийняла дуже велику дозу? Або інформація про те, що його вбили в перестрілці, пов`язаній з наркотиками? Це те, що ми спостерігали в американських містах у 1980-х роках. Якщо ми не вдамося до серйозних заходів, ми з цим зіткнемося на наших вулицях», - заявив А.КОСТА.