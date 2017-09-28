У Трампа хочуть встановити історично низьку межу прийому біженців на 2018 рік

Уряд Дональда Трампа планує запровадити найнижчу в історії США межу для прийому біженців у 2018 році - 45 тисяч. Про це повідомляє інформагенція Reuters.

Адміністрація запропонувала прийняти максимум 19 000 біженців з Африки, 5000 - зі Східної Азії, 2000 - з Європи і Центральної Азії, 1500 - з Латинської Америки і Карибського басейну і 17 500 - з країн Близького Сходу і Південної Азії.

У доповіді також говориться про скорочення фінансування програми переселення біженців на 25 відсотків.

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Раніше повідомлялося, що 5 вересня адміністрація Білого дому заявила про намір президента США Дональда Трампа скасувати програму DACA, яка захищає від видворення та дає право на працевлаштування іммігрантам, які нелегально потрапили до Сполучених Штатів Америки в неповнолітньому віці.

Цю політику запровадив попередник Трампа Барак Обама. Вона захищає від депортації близько 800 тисяч молодих іммігрантів. На думку нинішньої адміністрації, коли Обама запроваджував цю політику, він порушив принцип поділу гілок влади. Трамп, своєю чергою, закликав Конгрес США врегулювати це питання на законодавчому рівні.