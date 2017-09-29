В ООН запропонували допомогу у вирішенні ситуації з курдським референдумом про незалежність

02:41, 29 вересня 2017
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З відповідною пропозицією виступив вищий посланник ООН в Іраку Ян Кубіш.

В іракському Курдистані проходить референдум про незалежність / REUTERS

Організація Об'єднаних Націй виступила з пропозицією допомогти у "вирішенні проблеми", що склалася в зв'язку з референдумом про незалежність Іракського Курдистану, який відбувся 25 вересня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на МЗС Іраку.

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У повідомленні зовнішньополітичного відомства йдеться, що з відповідною пропозицією виступив вищий посланник ООН в Іраку Ян Кубіш на зустрічі з іракським міністром закордонних справ Ибрахгимом аль-Джаафарі.

Раніше повідомлялося, що в Курдської регіональної автономії Іраку пройшов референдум за незалежність Курдистану, більшість учасників якого висловилися за незалежність даної території. Про невизнання результатів референдуму заявили уряду Іраку, Туреччини та багатьох інших країн.

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Теги: #референдум в Курдистані