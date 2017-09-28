Близько 93% іракських курдів проголосували за незалежність від Багдада

Населення іракського Курдистану переважною більшістю проголосувала за незалежність на референдумі.

За даними виборчої комісії Курдистану, 92,73% взяли участь в референдумі, віддали свої голоси за незалежність цієї автономної території. 7,27% виступили проти, передає Русская служба BBC.

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Всього в референдумі взяли участь близько 3,3 млн людей, це приблизно 72% виборців.

Лідер іракських курдів Масуд Барзані заявив, що підсумки голосування не призведуть до негайного оголошення незалежності, але повинні відкрити двері для переговорів.

Курдські лідери переконані в тому, що тепер у них є мандат на ведення переговорів з Багдадом про відокремлення.

Референдум викликав жорстку критику іракського уряду і сусідніх з Іраком країн. Багдад до останнього моменту вимагав його скасування.