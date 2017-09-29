Трамп привітав Меркель з перемогою на виборах в Бундестаг
02:52, 29 вересня 2017Світ
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У ході бесіди лідери країн також обговорили кризу на Корейському півострові і ядерну угоду з Іраном.
REUTERS
Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з канцлером ФРН Ангелою Меркель привітав її з перемогою на парламентських виборах. Про це повідомляє Die Welt з посиланням на офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Зайберта.
У ході бесіди лідери країн також обговорили кризу на Корейському півострові і ядерну угоду з Іраном.
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Підсумки виборів в бундестаг стали відомі 25 вересня. Згідно з результатами, альянс Меркель ХДС/ХСС набрав 33% голосів.
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