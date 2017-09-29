У Росії ліквідували мережу торговців контрабандною зброєю з України

Федеральна служба безпеки Росії спільно з міністерством внутрішніх справ РФ припинила діяльність груп та осіб, причетних до організації каналів постачання зброї з України. Про це повідомляє прес-служба ФСБ.

"У 21 регіоні країни (від центральної частини Росії до Уралу) проведені обшуки у 62 громадян, причетних до придбання, виготовлення, модернізації та збуту озброєння, а також його контрабандних постачань з території України", – йдеться в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, з незаконного обігу вилучено 181 одиницю вогнепальної зброї іноземного та російського виробництва: ручний кулемет Калашникова, 11 автоматів, 10 пістолетів-кулеметів, 38 карабінів і гвинтівок, 121 пістолет і револьвер («Глок», «Вальтер», «ПМ», «ТТ», «АПС», «ПСМ», «Наган»), у тому числі з пристосуваннями для безшумної стрільби, гранат, основні частини та комплектуючі для виготовлення понад 200 одиниць зброї, понад 7000 боєприпасів різного калібру, більше 18 кг вибухових речовин і засобів ініціювання вибуху.

"Припинено діяльність 8 майстерень з виготовлення боєприпасів, а також модернізації цивільних зразків зброї обмеженого ураження в бойові аналоги", - наголошується в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв про затримання в окупованому Криму росіян, які "шпигували" для України.