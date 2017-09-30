Міністр охорони здоров'я США пішов у відставку через звинувачення у використанні приватних літаків

Міністр охорони здоров'я та соціальних служб США Том Прайс подав у відставку через звинувачення у занадто частих польотах на приватних літаках за бюджетний кошт, передає радіо Свобода.

Читайте такожТрамп заперечує домовленість з демократами щодо мігрантівПрайс неодноразово використовував для подорожей, пов'язаних з роботою, дорогі приватні авіарейси замість звичайних комерційних. За оцінками американських ЗМІ, він витратив на перельоти $400 тис. з федерального бюджету.

За день до повідомлення про відставку Том Прайс пропонував відшкодувати бюджету невелику частину цих витрат та вибачився за 26 приватних рейсів, здійснених з травня цього року.

Том Прайс став міністром у лютому 2017 року, його кандидатура була подана в Сенат президентом Дональдом Трампом. До цього Прайс був конгресменом від штату Джорджія та працював хірургом-ортопедом. Він був запеклим критиком запровадженого за правління колишнього президента США Барака Обами законодавства у сфері охорони здоров’я, відомого як Obamacare. Ця програма надала медичне страхування майже 20 млн американців і знизила рівень незастрахованих до історичного мінімуму – менш ніж 10% громадян США. Водночас для тих американців, які вже були застраховані, платежі значно зросли, і саме це критикують противники Obamacare. Сенатори-демократи переважно не голосували за Прайса і вказували, що його позиція зашкодить мільйонам американців, які залежать від Obamacare.