Лідер Каталонії розчарований мовчанкою ЄС щодо референдуму

Лідер Каталонії Карлес Пучдемон розчарований мовчанкою ЄС щодо порушення Іспанією громадянських прав у зв'язку з референдумом. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Ara напередодні 1 жовтня, відповідаючи на запитання, чи розчарований він реакцією ЄС на події, пише Європейська правда.

"Що стосується дебатів Каталонії та Іспанії, то ні. А що стосується питання громадянських прав, то так. Я думаю, що ЄС знехтував своєю відповідальністю", - сказав він, нагадавши про затримання людей та блокування Іспанією референдуму.

"ЄС, який є такий сміливий у здійсненні моралізаторських промов щодо інших місць на планеті, міг би щось сказати. У цьому сенсі я дуже розчарований", - додав він.

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Нагадаємо, в ЄС не стали коментувати заклики до посередництва у конфлікті між офіційним Мадридом і Каталонією щодо референдуму про незалежність.

Як відомо, у неділю в Каталонії має відбутися референдум про незалежність від Іспанії. Офіційний Мадрид обіцяє не допустити його проведення.