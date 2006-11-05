Саддама Хусейна засудили до страти

Іракський екс-диктатор Саддам ХУСЕЙН визнаний Вищим трибуналом винним у злочинах проти людства і засуджений до страти через повішання, повідомляє "Газета.Ru".

У Багдаді відбулося засідання Вищого трибуналу Іраку, на якому зачитувався вирок у справі про вбивство шиїтів в Ель-Дуджейлі в 1982 році. Основним обвинуваченим у справі проходив С.Хусейн. Разом з ним судять семеро його сподвижників з партії "Баас".

Один з членів "Баас" Мохаммед Азаві аль-АЛІ виправданий. Ще трьох членів партії засуджено до 15 років тюремного ув’язнення. Колишній віце-президент Іраку Таха Ясин РАМАДАН засуджений до довічного ув’язнення. Авад Хамід аль-БАНДЕР, колишній глава Революційного суду Іраку, засуджений до страти через повішання.

Останніми вердикт і вирок вислухали С.Хусейн і його двоюрідний брат Барзан ат-ТІКРІТІ, екс-глава розвідслужб. Обидва вони були засуджені до смерті.