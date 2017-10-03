Науково-дослідницький флот РФ перебуває в катастрофічному стані: середнє зношення перевищує 80% - росЗМІ

Науково-дослідницький флот Федерального агентства наукових організацій (ФАНО), Росгідромету і Роснедр знаходиться у «катастрофічному і кризовому стані». Про це, як пише «Комерсант», йдеться в доповіді Міноборони РФ про стан національної безпеки РФ у сфері морської діяльності.

Згідно з даними джерел, в доповіді стверджується, що середній знос флоту перевищує 80%, а вік судна — 34 роки, при цьому технічний стан суден оцінюється як незадовільний.

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Учасники галузі сходяться в думці, що без держпідтримки серйозні морські наукові роботи в Росії через чотири-п'ять років можуть взагалі припинитися.

Автори доповіді додають, що через недостатню автоматизацію суднових систем і механізмів доводиться тримати збільшений у порівнянні з іноземними аналогами екіпаж. Через це, на думку Міноборони РФ, не вдається розширювати географію та інтенсивність морських експедицій.

Раніше повідомлялося, що Арктика стає фронтом нової російської експансії.