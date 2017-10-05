У Перу військовий Ан-32 врізався у базу поліції (відео)

10:28, 05 жовтня 2017
Світ
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При посадці у літака відмовили гальма, внаслідок чого він виїхав за межі смуги.

При аварії ніхто не постраждав / Фото elcomercio.com

В аеропорту міста Масамарі літак Ан-32 збройних сил Перу врізався в поліцейську базу, передає 112.ua.

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Наголошується, що причиною інциденту стала відмова гальм літака при посадці, в результаті чого він виїхав за межі злітно-посадкової смуги.

На борту літака знаходилися військовослужбовці, проте ні вони, ні поліцейські на землі не постраждали.

При аварії ніхто не постраждав / Фото elcomercio.com

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня у Конго розбився Ан-12 з трьома українцями на борту, який перевозив боєприпаси.

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Теги: #аварія Ан-32 у Перу