У Перу військовий Ан-32 врізався у базу поліції (відео)

В аеропорту міста Масамарі літак Ан-32 збройних сил Перу врізався в поліцейську базу, передає 112.ua.

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Наголошується, що причиною інциденту стала відмова гальм літака при посадці, в результаті чого він виїхав за межі злітно-посадкової смуги.

На борту літака знаходилися військовослужбовці, проте ні вони, ні поліцейські на землі не постраждали.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня у Конго розбився Ан-12 з трьома українцями на борту, який перевозив боєприпаси.