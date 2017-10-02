Катастрофа Ан-12 у Конго: літак з українцями на борту перевозив боєприпаси (фото, відео)

Літак з українцями на борту, який розбився у Конго, перевозив боєприпаси. Вони детонували протягом кількох годин після падіння літака.

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Це ускладнило рятувальну операцію. За уточненою інформацією, на борту було 11 людей, не вижив ніхто. Відомо, що льотчики-українці працювали в Африці за контрактом.

Як повідомляв УНІАН, у Конго 30 вересня розбився військовий літак Ан-12 з 11 членами екіпажу на борту. Очевидці стверджували, що літак загорівся і впав майже відразу після зльоту з аеропорту Нджили.