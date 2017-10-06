Анджеліна Джолі взялася за ювелірний бізнес: випустила колекцію і порадувала себе намистом за $5 мільйонів

Актриса і режисер Анджеліна Джолі не лише презентує свій фільм і їздить на відомі кінофестивалі. Стало відомо, що за її участю запущена нова колекція прикрас.

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Взагалі-то, ювеліром колекції виступив Роберт Прокіп, з яким Джолі і Пітт співпрацювали ще в 2009 році. Тоді Пітт під керівництвом ювеліра створив для майбутньої дружини обручку, пише видання "Ліза".

Виріб так сподобався Анджеліні, що через два роки вони з Робертом уклали контракт на спільне співробітництво. Свою колекцію Прокіп назвав в честь Джолі, а шанувальники голлівудської пари з задоволенням купували прикраси. Тепер же актриса вирішила відновити ювелірну діяльність. Нещодавно Роберт створив кольє вагою в 888 карат з унікальною підвіскою з вкрапленням 70 сапфірів, що додає ще 104 карата. Прикраса коштує $5 млн.

Цей ексклюзивний виріб отримав назву «Зірка Джолі» і буде представлен разом з іншими прикрасами з колекції Style of Jolie. Частина коштів від продажу перекажуть на благодійність.