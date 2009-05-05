45 людей убито на весіллі в Туреччині

45 осіб убито, десятки поранено внаслідок нападу невідомих на весільну церемонію на південному сході Туреччини, повідомляє радіо «Свобода».

Більшість загиблих – жінки та діти. Напад стався в одному із сіл недалеко від міста Мардін, у районі, населеному переважно курдами.

Група людей у масках увірвалася в приміщення, де святкували весілля, і відкрила вогонь з автоматів. Нападники кинули також кілька гранат.

Відповідальність за напад наразі ніхто на себе не взяв. У регіоні в минулому траплялися випадки кровної помсти, а також атаки курдських сепаратистів.

Повідомляється, що родичі наречених служили в місцевих загонах самооборони, що здійснюють боротьбу з сепаратистами.