45 людей убито на весіллі в Туреччині
09:07, 05 травня 2009Світ
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Більшість загиблих – жінки і діти
45 осіб убито, десятки поранено внаслідок нападу невідомих на весільну церемонію на південному сході Туреччини, повідомляє радіо «Свобода».
Більшість загиблих – жінки та діти. Напад стався в одному із сіл недалеко від міста Мардін, у районі, населеному переважно курдами.
Група людей у масках увірвалася в приміщення, де святкували весілля, і відкрила вогонь з автоматів. Нападники кинули також кілька гранат.
Відповідальність за напад наразі ніхто на себе не взяв. У регіоні в минулому траплялися випадки кровної помсти, а також атаки курдських сепаратистів.
Повідомляється, що родичі наречених служили в місцевих загонах самооборони, що здійснюють боротьбу з сепаратистами.
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