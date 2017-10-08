У Латвії під час ралі розбився вертоліт, є загиблі
15:40, 08 жовтня 2017Світ
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На борту вертольота перебувало чотири людини, вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Ілюстрація / REUTERS
У Латвії під час ралі "Лієпая" розбився цивільний вертоліт, повідомляє LETA з посиланням на представника RA Events Яніса Унбедахтса.
За його словами, вертоліт впав недалеко від фінішу 11-ї швидкісної ділянки, пише 112.ua.
Як зазначили виданню в поліції, інцидент стався близько 13:25 за місцевим часом. На борту вертольота перебувало чотири людини, вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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Пізніше місцева влада повідомила виданню, що один з потерпілих помер.
Раніше зазначалося, що в Латвію прибули 65 з 123 передбачених бойових розвідувальних гусеничних бронемашин з Великобританії.
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