У Латвії під час ралі розбився вертоліт, є загиблі

У Латвії під час ралі "Лієпая" розбився цивільний вертоліт, повідомляє LETA з посиланням на представника RA Events Яніса Унбедахтса.

За його словами, вертоліт впав недалеко від фінішу 11-ї швидкісної ділянки, пише 112.ua.

Як зазначили виданню в поліції, інцидент стався близько 13:25 за місцевим часом. На борту вертольота перебувало чотири людини, вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Пізніше місцева влада повідомила виданню, що один з потерпілих помер.

Раніше зазначалося, що в Латвію прибули 65 з 123 передбачених бойових розвідувальних гусеничних бронемашин з Великобританії.