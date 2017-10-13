Після призупинення малого прикордонного руху з РФ у Польщі стало менше контрабанди

Уряд Польщі поки не розглядає варіанту відновлення спрощеного режиму перетину польсько-російського кордону жителями прикордонних регіонів. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Радио Польша. Призупинення малого прикордонного пересування між Росією і Польщею в липні 2016 року не скоротило кількість приїжджаючих туристів і не знизило обсяг торгового обороту між регіонами.

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В той же час скоротилися випадки контрабандного перевезення через кордон цигарок і бензину. У зв'язку з цим уряд Польщі поки не розглядає варіант відновлення спрощеного режиму перетину польсько-російського кордону жителями прикордонних регіонів.

Відповідна інформація з'явилася у відповідь на прохання депутата Польської селянської партії Уршули Паславської, висловлену від імені жителів Вармінсько-Мазурського воєводства Польщі, про поновлення малого прикордонного руху. Як зазначила депутат, майбутній Чемпіонат світу з футболу є гарним моментом для відновлення цивілізованих торговельних відносин з Росією.

За словами віце-міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Якуба Скиби, рішення про припинення МПР було прийнято з міркувань національної безпеки. Політик зазначив, що в останні роки польські служби фіксують часті негативні явища, наприклад, зростаючу мілітаризацію в Калінінградській області і активність спецслужб і силових структур РФ, а також інші дії гібридного характеру, пов'язані з розвідкою, кібератаками, провокаціями і економічним тиском.