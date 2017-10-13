В Польщі відбили третю атаку російських хакерів: ціллю були компанії в Україні

Міністр оборони Польщі Антоній Мацеревич заявив, що кіберексперти його країни успішно відбили вже третю атаку російських хакерів. Однак загроза хакерських атак продовжує зростати. Про це він сказав в ефірі телеканалу TVP1 у п'ятницю, 13 жовтня, передає Deutsche Welle.

За словами Мацеревича, ціллю останньої атаки були компанії в Україні, які також мають представництва у Польщі.

«На щастя, Польща відбила їх, але загрози зростають щодня», - зазначив польський міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Служба безпеки України попередила про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури і приватні компанії.

Сьогодні раніше стало, що нова хакерська атака очікується між 13 і 17 жовтня. Найімовірніше, атаку приурочено до Дня захисника Вітчизни, який в Україні святкують 14 жовтня.

Відповідно команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації звернулася до вітчизняних підприємців із закликом посилити кіберзахист своїх систем.

27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа та інші великі підприємства зазнали масованої хакерської атаки, що поширює вірус Petya.A, який блокував роботу комп'ютерних систем. Вірус поширився також у Росії, Англії, Індії та інших країнах Європи та Азії.