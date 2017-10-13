В Польщі відбили третю атаку російських хакерів: ціллю були компанії в Україні
Раніше стало відомо, що нова хакерська атака очікується між 13 і 17 жовтня. Найімовірніше, атаку приурочено до Дня захисника Вітчизни, який в Україні святкують 14 жовтня.
Міністр оборони Польщі Антоній Мацеревич заявив, що кіберексперти його країни успішно відбили вже третю атаку російських хакерів. Однак загроза хакерських атак продовжує зростати. Про це він сказав в ефірі телеканалу TVP1 у п'ятницю, 13 жовтня, передає Deutsche Welle.
За словами Мацеревича, ціллю останньої атаки були компанії в Україні, які також мають представництва у Польщі.
«На щастя, Польща відбила їх, але загрози зростають щодня», - зазначив польський міністр.
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Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Служба безпеки України попередила про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури і приватні компанії.
Сьогодні раніше стало, що нова хакерська атака очікується між 13 і 17 жовтня. Найімовірніше, атаку приурочено до Дня захисника Вітчизни, який в Україні святкують 14 жовтня.
Відповідно команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації звернулася до вітчизняних підприємців із закликом посилити кіберзахист своїх систем.
27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа та інші великі підприємства зазнали масованої хакерської атаки, що поширює вірус Petya.A, який блокував роботу комп'ютерних систем. Вірус поширився також у Росії, Англії, Індії та інших країнах Європи та Азії.